Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan BioNTech aşısı hakkında açıklama
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanı Koca, Uğur Şahin ile görüştüğünü belirterek, "Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü.
"Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak"
Twitter'dan açıklama yapan Koca, aşının Türkiye'ye gelişi hakkında son planlamaları yaptıklarını belirterek şunları söyledi:
"Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak."
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