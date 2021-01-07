Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 19:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 12 bin 171 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 171 yeni vaka, 1370 yeni hasta tespit edildi. 194 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı.
194 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 201 oldu, 8 bin 211 kişinin iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi.
Bakan Koca: Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının azaldığına dikkati çekerek şunları söyledi:
"Bugün tespit edilen 1370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız."
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