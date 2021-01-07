Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantının gündeminde aşı var. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Yerli aşıda son durum
Yerli aşılardan umut verici haberler gelmeye devam ediyor. Bakan Koca, "3 aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi" dedi.
Bir aşı adayının ise faz 3 insan deneylerine nisan ayında başlamasının ve yaygın kullanıma geçmesinin beklendiğini söyledi.
Son Haberler
- 18:17
- 18:17
- 18:13
- 18:06
- 18:09
Sıradaki Haber
Akşener: ABD'de umarım milli irade hayata geçer
Yükleniyor lütfen bekleyiniz