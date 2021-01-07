Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının gündeminde aşı var. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Yerli aşıda son durum

Yerli aşılardan umut verici haberler gelmeye devam ediyor. Bakan Koca, "3 aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi" dedi.

Bir aşı adayının ise faz 3 insan deneylerine nisan ayında başlamasının ve yaygın kullanıma geçmesinin beklendiğini söyledi.