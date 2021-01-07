Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akşener: ABD'de umarım milli irade hayata geçer
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'de Kongre binasının işgal edilmesini değerlendirdi. "Amerika Birleşik Devletleri’nde de umarım milli irade, seçmen iradesi hayata geçer" diye konuştu.
Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ABD'de yaşanan olayların hatırlatılması üzerine, "ABD'de umarım milli irade, seçmen iradesi hayata geçer ve bu karışıklıklar son bulur. Ama tabii ki, demokrasinin hep altını çizen bir ülkede böyle bir durumun yaşanması da enteresan. Ama seçim önemli bir kavramdır. Seçmenin hür iradesini çalıştırıp sandığa attığı oyun sonuçlarını hiç kimse tartışamaz" dedi.
Etiketler: Meral Akşener İyi Parti ABD ABD Başkanlık Seçimleri
Son Haberler
- 18:17
- 18:17
- 18:13
- 18:06
- 18:09
Sıradaki Haber
Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz