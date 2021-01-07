Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ABD'de yaşanan olayların hatırlatılması üzerine, "ABD'de umarım milli irade, seçmen iradesi hayata geçer ve bu karışıklıklar son bulur. Ama tabii ki, demokrasinin hep altını çizen bir ülkede böyle bir durumun yaşanması da enteresan. Ama seçim önemli bir kavramdır. Seçmenin hür iradesini çalıştırıp sandığa attığı oyun sonuçlarını hiç kimse tartışamaz" dedi.