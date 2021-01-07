8 terörist daha saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 7 teröristin ardından devam eden operasyonlarda bugün de 8 terörist saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi. Bölgede 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20 oldu.
TSK, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sızma girişimine geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda dün Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2021
Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha takip eden Komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/67p16IbYo2
Komandolar tünelde buldu
Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha komandolar saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi.
Yine Barış Pınarı bölgesinde bugün düzenlenen bir başka operasyonda ise 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirilmişti.
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