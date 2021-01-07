TSK, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sızma girişimine geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda dün Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.



Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha takip eden Komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/67p16IbYo2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2021

Komandolar tünelde buldu

Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha komandolar saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi.

Yine Barış Pınarı bölgesinde bugün düzenlenen bir başka operasyonda ise 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirilmişti.





