Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz.
Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi. "
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2021
Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vAmBMiUPAk
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