Büyük olağan kongre takvimi işliyor, teşkilat ve kadrolar yenileniyor. Cumhur İttifakı'nda hedef, 2023 seçimlerinden zaferle ayrılmak.

İttifakın iki ortağı AK Parti ve MHP'de gözler bu yıl yapılacak büyük olağan kongrelere çevrildi.

AK Parti'de, 13 Ocak'ta başlayacak il kongrelerinin gelecek ayın sonunda tamamlanması bekleniyor. Bu süreç sonunda da 7. Büyük Olağan Kongre tarihi belirlenecek.

MHP'nin kongresi 14 Mart'ta

MHP'de ise il kongreleri tamamlandı. 13'üncü Büyük Olağan Kongre, 14 Mart'ta gerçekleştirilecek kongrenin formatı, koronavirüs salgının gidişatına göre belirlenecek.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhur İttifakı ortakları, kongre süreçlerini tamamladıktan sonra 2023 seçimleri için hazırlıklara başlayacak. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.