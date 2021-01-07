19 Aralık 2016’da Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast ile ilgili aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 7’si tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Şahin Söğüt ve Vehbi Kürşad Akalın ile tutuksuz sanıklar ve bazı sanık avukatları hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Savcının mütalaasına karşı savunması sorulan sanıklar Vehbi Kürşad Akalın ve Şahin Söğüt, savunmalarını hazırladıkları sırada avukatlarının gözaltına alınması nedeniyle savunma için ek süre istedi.

Sanıkların avukatları Ayten İzmirli ve Adem Kaplan da, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmaları sebebiyle savunma hazırlayamadıklarını söyleyerek savunma için ek süre talebini yineledi.

Diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz’ın tahliye yönünden beyanlarını alan mahkeme, savunmasını yapmayan sanıklara savunmalarını yapmak için süre verilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Karlov suikastı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da, o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından vurularak öldürülmüştü.

Saldırgan güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülerek etkisiz hale getirilmişti

