Altuğ Verdi davasında, katil Zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" ve "2 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ile "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla bugün 9'uncu kez hakim karşısına çıkacak.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Şehit Altuğ Verdi'nin yakınları da yer alacak.

Önceki duruşmalara tutuklu bulunduğu Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle katılan sanık, bu duruşmada Rize'de sanık sandalyesine oturacak. Davada kararın çıkması bekleniyor.

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısıyla makamında şehit olmuştu.