Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettiklerini belirtti.
Gül, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak, kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter'dan değerlendirmede bulundu.
Bakan Gül, "ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik. Her zaman ve her yerde savunduğumuz gibi Birleşik Devletler'de de demokrasi ve hukukun işlemesini, seçmen iradesine saygı duyulmasını ve bu iradenin tecelli etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Kongresi’nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik. Her zaman ve her yerde savunduğumuz gibi Birleşik Devletler’de de demokrasi ve hukukun işlemesini, seçmen iradesine saygı duyulması ve bu iradenin tecelli etmesini diliyorum.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 7, 2021
Etiketler: Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül ABD Donald Trump
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