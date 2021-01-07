Boğaziçi Üniversitesinin önündeki protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından, gözaltına alınan 36 kişiden 24'ü adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınlardan, sadece birinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlenmişti. Diğer 35 kişinin 22'si başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli okullarda öğrenciydi.

Gözaltına alınan 36 şüphelinin, MLKP, THKP-C, TKP/ML, TKEP/L ve DEV YOL gibi marjinal sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ve bu örgütlerin organize ettiği eylemlere katıldıkları tespit edilmişti.

Bir şüphelinin PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin organize ettiği eylemlere aktif olarak yer aldığı, bazılarının ise DEVPAR ve Halkevleri gibi grupların içinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri belirlenmişti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması, üniversite önünde bazı sol gruplar tarafından protesto edilmişti.