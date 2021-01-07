Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. 1 örgüt mensubu daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.
İkna yoluyla teslim olmalar, yeni yılda da devam ediyor. 2021 yılının ikna yoluyla ilk teslim gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütünde çözülme hız kazandı.
PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
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