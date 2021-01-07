Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Senatör Konstantin Kosaçev, Washington’da Başkan Donald Trump’a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Kosaçev, yaşananların bir taraftan Trump’ın “narsistliği, eksantrikliği ve maceracılığı” olduğunu savundu.

"İki ayağı da topallıyor"

Kosaçev, “Açıkça Amerikan demokrasisinin iki ayağı da topallıyor” ifadelerini kullandı.

Demokrasi bayramının artık sona erdiğini kaydeden Kosaçev, ABD’nin artık demokrasi konusunda bir rota çizemediğini, bu nedenle artık onu belirleme ve hatta başkalarına empoze etme hakkını da kaybettiğini vurguladı.

ABD’deki olaylar

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, binanın güvenliğinin sağlandığı açıklanmıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

