Düzensiz göçmenleri sürekli Türk kara sularına geri iten Yunan unsurları, bu kez ihlal ettiği kara sularımızdan sürülerek çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 6 Ocak’ta saat 10.03 sıralarında Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik botu Türk kara sularını ihlal etti. 4 Türk Sahil Güvenlik botu önleme manevraları ile kara suyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru bölgeden çıkardı.

Uluslararası Hukuku İhlalde Sınır Tanımayan, Düzensiz Göçmenleri Sürekli Türk Karasularına Geri İten Yunan Unsurları, Bu Kez De İhlal Ettiği Karasularımızdan Sürülerek Çıkartıldı pic.twitter.com/u0C9jWDp3d — T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) January 7, 2021

Sürtme yaşandı

Açıklamada, “Türk Sahil Güvenlik Botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik Botu ile Yunan Sahil Güvenlik Botu arasında sürtme yaşanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır” denildi.