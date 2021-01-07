İçişleri Bakanı Soylu'dan Frontex'e görüntülü tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntülerini paylaşarak Avrupa Parlamentosu ve AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'na (Frontex) tepki gösterdi.
Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı davranışlar bir yenisi eklendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor" mesajını paylaştı.
Soylu, paylaşımında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’e de tepki gösterdi.
Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor,— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) January 7, 2021
Avrupa seyrediyor...
Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor...
Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan @Frontex'i ve @Europarl_EN'i kınıyoruz... @nmitarakis pic.twitter.com/RjWW1MTIiF
Videolu mesajında, Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.
Soylu ayrıca, her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ve Avrupa Parlamentosu'nu da kınadı.
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