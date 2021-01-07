Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı davranışlar bir yenisi eklendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor" mesajını paylaştı.

Soylu, paylaşımında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’e de tepki gösterdi.

Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor,

Avrupa seyrediyor...

Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor...

Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan @Frontex'i ve @Europarl_EN'i kınıyoruz... @nmitarakis pic.twitter.com/RjWW1MTIiF — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) January 7, 2021

Videolu mesajında, Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Soylu ayrıca, her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ve Avrupa Parlamentosu'nu da kınadı.

