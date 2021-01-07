Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı III. 180 Günlük Eylem Planı kapsamında başlattıkları "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" seminerleri hakkında bilgi verdi.

Seminerlerin radyo programları şeklinde ve çevrim içi ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Selçuk, "Radyo programlarıyla beraber son 4 ayda (eylül, ekim, kasım ve aralık) 9 ilde (Hatay, Sakarya, Konya, Adana, Ordu, Kayseri, Samsun, Gaziantep, Antalya) toplam 386 bin kişiye ulaştık" dedi.

"Finansal okuryazarlık çalışmalarını önemsiyoruz"

Seminerlerin finansal okuryazarlık ile ilgili bölümünün Bakanlık il müdürlükleri bünyesinde Finansal Okuryazarlık Eğitici Eğitimi alan meslek elemanlarınca düzenlendiğini anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Finansal okuryazarlık çalışmalarını önemsiyoruz. Seminerlerde kadınlarımızın para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi, çalışma hayatına ilişkin haklar, şikayet mekanizmaları gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca ekonomik açıdan güçlenmelerine yönelik destek ve teşviklere ilişkin de bilgi veriliyor."

Destek ve teşviklere ilişkin oturumlarda, seminerlerin düzenlendiği illerdeki SGK, İŞKUR, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı temsilcileri tarafından da bilgi paylaşımı yapılıyor.