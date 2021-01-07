AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 2019 yılında sosyal medyadan bir kadının saldırısına uğradı. Kadın, paylaşımında AK Parti Milletvekili ile ilgili yorum yaparken "köpek" ifadesini kullandı.

Ravza Kavakcı Kan, kadın hakkında suç duyurusunda bulunarak kendisine 'hakaret' edildiği gerekçesiyle İstanbul 58'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Hakim: Köpek sözcüğü hakaret değil

İstanbul Anadolu 58'nci Asliye Ceza Mahkemesi davayı görüştü. Mahkemenin kadın hakimi 'köpek' sözcüğünü hakaret değil, argo nitelikli bir ifade olarak kabul etti. Sanık hakkında beraat kararı veren hakim; kararında, "köpek demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği" ifadesini kullandı.

Haberlere erişim engeli getirildi

O karara tepkiler peş peşe geldi. Bu nedenle İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi kendi yazdığı karara ilişkin haberlere erişimin engellenmesini istedi. İstanbul Anadolu 2'nci Sulh Ceza Hakimliği talebi uygun buldu, haberlere erişimi engellendi.

Ravza Kavakcı Kan: Hukuk ve temel sağduyudan uzak

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, mahkeme kararını "hukuk ve temel sağduyudan uzak" sözleriyle değerlendirdi. Kavakcı, karara karşı her türlü hukuki mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.