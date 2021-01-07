Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Görüşme basına kapalı yapıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Ali Koç
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