Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Hong Kong’da 50’den fazla muhalifin gözaltı kararını verenlere yönelik yaptırım düşündükleri açıklamasına tepki gösterdi.

Hua ABD’yi Çin’in iç işlerine karışmayı ve çıkarlarına zarar vermeyi bırakmaya çağırdı.

Hua "Çin, kendi ulusal egemenliği ve güvenlik çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları kararlılıkla atacak. ABD, kendi yanlış hareketlerinin bedelini ağır ödeyecek" ifadesini kullandı.

Hong Kong polisi, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle aralarında eski delegelerin de olduğu 53 muhalifi gözaltına almıştı.

Gözaltılar, Eylül 2020'de yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimine hazırlık için muhalifler tarafından Temmuz 2020’de düzenlenen "birincil seçim”in yasal olmaması nedeniyle gerçekleşmişti.

"ABD ile Tayvan arasında her türlü resmi temasa karşıyız"

Hua, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft’ın gelecek günlerde Tayvan’ı ziyaret edecek olmasına yönelik de ABD ile Tayvan arasında her türlü resmi temasa kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin 1949'da iktidarı ele geçirmiş. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor.

Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

