Zelenskiy sosyal medya hesabından, "ABD Kongresine karşı gerçekleştirilen benzeri görülmemiş şiddeti kınıyoruz" tweetini attı.

We strongly condemn the unprecedented violence against the US Congress. We are inspired by the resilience of this world’s oldest & greatest democratic institution that within mere hours of this horrific attack held a historic session that affirmed the will of the American people