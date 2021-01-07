Zelenskiy sosyal medya hesabından, "ABD Kongresine karşı gerçekleştirilen benzeri görülmemiş şiddeti kınıyoruz" tweetini attı.

We strongly condemn the unprecedented violence against the US Congress. We are inspired by the resilience of this world’s oldest & greatest democratic institution that within mere hours of this horrific attack held a historic session that affirmed the will of the American people — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 7, 2021

Dvelet Başkanı, korkunç saldırının üzerinden saatler geçtikten sonra, ABD halkının iradesini onaylayan tarihi bir oturum gerçekleştirildiğini belirtti.

Ayrıca Zelenskit, "dünyanın en eski ve en iyi demokratik kurumunun bu direncinden ilham aldıklarını" açıkladı.

Trump'ı destekleyenler Kongre binasına girmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler, Senato'ya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.