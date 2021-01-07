Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 14:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gana meclisinde kavga: Asker müdahale etti
Gana parlamentosunda iki parti üyeleri, meclis başkanlığı seçimi esnasında kavgaya tutuştu.
Ulusal Demokratik Kongre ile Yeni Vatansever Parti arasında yapılan seçimde, gizli oylamayla ilgili anlaşmazlık yaşandı.
İki partinin milletvekilleri birbirine girdi.
Kavgaya askerler müdahalede bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Ulusal Demokratik Kongre partisinin adayı Alban Sumana Kingsford Bagbin, seçimden galip ayrıldı.
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