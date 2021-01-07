Ulusal Demokratik Kongre ile Yeni Vatansever Parti arasında yapılan seçimde, gizli oylamayla ilgili anlaşmazlık yaşandı.

İki partinin milletvekilleri birbirine girdi.

Kavgaya askerler müdahalede bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Ulusal Demokratik Kongre partisinin adayı Alban Sumana Kingsford Bagbin, seçimden galip ayrıldı.