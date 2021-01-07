Filistinli aktivist Cihad el-Kak, Yahudi yerleşimcilerin Ramallah’a bağlı Kefr Malik Beldesinde Filistinli çiftçilere taş ve sopalarla saldırdığını, havaya ateş açtıklarını söyledi.

Filistinli çiftçilerin tarlalarını ekmek için bölgeye gitmeye çalıştıkları sırada yerleşimcilerin saldırısına uğrayan 3 çiftçi yaralandı.

Kak, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile ses bombası kullandığını aktardı.

Sık sık arbede yaşanıyor

Son haftalarda, Kefr Malik Beldesi’nde Yahudi yerleşim birimi inşa edilmesiyle beraber bölgedeki İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimciler ile Filistinli sakinleri arasında sık sık arbede yaşanıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde yaşayan 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.