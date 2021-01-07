Galler'deki bir üniversitede bilim adamları, koronavirüs aşısını uygulayacak ve daha sonra vücudu izleyerek etkinliğini ölçecek bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Swansea Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, kullanıcısına mikroiğneler yoluyla bir aşı enjekte eden "akıllı yama", "derideki biyobelirteçleri izleyerek bir hastanın aşılamaya karşı enflamatuar tepkisini eş zamanlı olarak ölçecek."

Mikroiğneler sayesinde, nikotin bantlarında görülen benzer şekilde ilaçları minimal invaziv bir şekilde teslim edecek. Cihazla ilgili çalışmalar üniversitenin Yenilikçi Malzemeler, İşleme ve Sayısal Teknolojiler Enstitüsü'nde sürüyor.

Proje lideri Dr. Sanjiv Sharma, "Aşı etkinliğinin ölçülmesi son derece önemlidir, çünkü aşılanmış bir kişide aşılanmış bir kişide enfeksiyon riskinin duyarlı, aşılanmamış bir kişiye göre azalması yoluyla bir kişi üzerindeki koruyucu etkilere işaret etmektedir.

Aşılama etkililiğinin bu ölçüsü, karşılanmamış bir klinik ihtiyacı ele alacak ve aşı geliştirmeye yenilikçi bir yaklaşım sağlayacaktır" dedi.

Üstün bir aşılama yaklaşımı olabilir

Sharma, mikroiğneler kullanılarak yapılan aşılamaların, "gebelikte gözlenen bağışıklık toleransının üstesinden gelme potansiyeli ve özellikle yetersiz hizmet alan ülkelerde geçerli olan antijen dozunu koruma yoluyla aşılama maliyetlerinin düşürülmesi" nedeniyle üstün bir aşılama yaklaşımı olabileceğini açıkladı.

Ekibinin, "nihai uygulamaya hazırlık olarak Imperial College London'daki mevcut ortaklarımızla transdermal teslimat konusunda insan klinik çalışmaları yapmayı" umduğunu da sözlerine ekledi.

Proje, Galler Hükümeti Ser Cymru finansman programının yanı sıra Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse ediliyor.