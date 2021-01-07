Bangladeş'te, son 24 saatte 1007 koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam sayı 519 bin 905’e yükseldi.

Son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7 bin 718 oldu.

Filipinler Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1353 vakayla, ülkedeki toplam vaka sayısı 482 bin 83’e çıktı.

Son 1 günde virüs nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ölenlerin sayısı 9 bin 356’ya ulaştı.

449 bin 52 kişi sağlığına kavuştu.

Singapur'da, son 24 saatte 31’i yurt dışı kaynaklı 33 vakaya rastlandı.

Bugüne kadar ülkede 58 bin 813 vaka görüldü.

Virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 541 kişi iyileşti.

Hong Kong'ta, son 24 satte günde 33 yeni vaka tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 108'e yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong'da bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 154 kişi öldü, virüs bulaşan 8 bin 258 kişi iyileşti.

Tayland'da, son 24 saatte 305 koronavirüs vakasına rastlandı.

Son 1 günde ülkede bir kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 67’ye çıktı.

Bugüne kadar 9 bin 636 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 4 bin 521 kişi iyileşti.

Tayvan'da, son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 3 vaka tespit edildi.

Şimdiye kadar, virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, vaka sayısı 822'ye ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 708 kişi sağlığına kavuştu.