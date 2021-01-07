Kazakistan Ortodoks Kilisesi Başkanı Aleksandr Mogilev, Nursultan Nazarbayev’e, “Algıs” nişanını takdim etti.

Aleksandr Mogilev, Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan’da dinler arasında uyumu güçlendirmeye yönelik katkılarını vurgulayarak, ülkenin refahı için çok şey yaptığını ifade etti.

[Fotoğraf: Fotoğraf: Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi]

Ayrıca Mogilev, Nazarbayev'in, dinler arası barış ve etnik gruplar arası uyum insanların kendilerini rahat hissetmeleri ve güzel yaşamaları için önemli temellerden biri olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf:Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanlığı resmî sitesi]

Ortodoks Kilisesi'nin en yüksek ödülüne layık görülen Nursultan Nazarbayev, "Bağımsızlığın ilk gününden itibaren ülkede hoşgörüyü güçlendirmeye, tüm etnik gruplar arasındaki dostluk ve güveni artırmaya yönelik politikayı izlediklerini" söyledi.

Nazarbayev, ülkenin istikrarı ve kalkınmasının birlik ve dostluğa dayandığını açıklamalarına ekledi.