Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da can kaybı 56 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 artarak 55 bin 993'e ulaştı.
Ülke genelinde 6 bin 360 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 268 bin 263'e çıktı.
Virüse yakalananlardan 4 bin 745'inin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 7 milyon 993 bin 502 oldu.
Ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Sari, Amul, Ramser ve Sevadkuh ilçeleri, risk durumu açısından "kırmızı" olarak adlandırılıyor.
Etiketler: İran Koronavirüs
Sıradaki Haber
Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e 'Algıs' nişanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz