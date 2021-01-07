Ülke genelinde 6 bin 360 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 268 bin 263'e çıktı.

Virüse yakalananlardan 4 bin 745'inin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 7 milyon 993 bin 502 oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Sari, Amul, Ramser ve Sevadkuh ilçeleri, risk durumu açısından "kırmızı" olarak adlandırılıyor.