İtalya merkezli bilişim şirketi Business Competence, 2012 yılında sosyal medya şirketi Facebook'a dava açtı.

Şirket, Facebook'un kendilerine ait bir uygulamayı kopyaladığını iddia etti.

İtalyan şirket, Faround uygulamasının Facebook tarafından "civarındakiler" ismiyle bire bir kopyalanmış olduğunu savundu.

Mahkemenin kararı da İtalyan şirketin lehine oldu.

Facebook'un İtalyan şirkete 4 milyon 700 bin dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Kararın ardından Facebook "mahkemenin kararını aldık ve inceliyoruz" açıklamasında bulundu.

