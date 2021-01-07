Kazakistan Dışişleri Bakanı: Türk dili konuşan ülkelerle ilişkilerimize büyük önem veriyoruz
Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Türk dili konuşan ülkelerle ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, ulusal basın kuruluşuna verdiği mülakatta, Kazakistan’ın çok taraflı ve dostluk ilişkilerine dayalı dış politika izlediğini söyledi.
Tileuberdi, bu kapsamda ülkesinin uluslararası arenada güvenilir bir ortak konumuna geldiğini vurguladı.
Bakan, diplomaside ekonomi ve insani yardımın yanı sıra kamuoyu, dijital ve tıbbi diplomasiyi güçlendireceklerini açıklamalarına ekledi.
Tileuberdi, tüm dünyanın virüse karşı ciddi sınav verdiği dönemde Türk dili konuşan ülkelerin virüse karşı birlikte mücadele sergilediğini hatırlattı.
Dışişleri Bakanı, "Kazakistan geleneksel olarak, ülkemizin ortak tarih, kardeş diller ve kültürlerle birleştiği Türk dili konuşan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor" dedi.
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