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Dünya
AA 11.09.2026 17:25

İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinli aileyi darbetti

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da evine saldırdığı Filistinli baba ve çocuklarını darbetti.

İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinli aileyi darbetti

İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Filistin sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER), konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, işgalci İsraillilerin Nablus'a bağlı Beyta beldesindeki evine baskın düzenlediği Filistinli baba ve çocuklarını darbederek yaraladığı belirtildi.

Olaya dair daha fazla bilgi verilmedi.

Açıklamada, Filistinlilere koruma sağlanması, işgalci İsraillilerin saldırılarının sonlandırılması ve faillerin hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

İşgalci İsrailliler, aynı beldede Filistinlilerin evlerine saldırarak koyunlarını çaldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusunun korumasında Beyta beldesine baskın gerçekleştiren işgalci İsrailliler, Filistinlilerin evlerine saldırdı, koyunlarını gasbetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile işgalci İsraillilerin, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

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