Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 17:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
[Fotoğraf: DHA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretinde bulundu.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP il binası önündeki oturma eyleminin 493'üncü gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailelere destek vermek için ziyarette bulundu.
Bakan Soylu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte evlat nöbetindeki ailelerin kaldığı çadıra geldi.
Bakan Soylu, ziyaretinde evlat nöbetindeki ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerini ziyaretinde konuşuyor. https://t.co/JdgWi6X1qG— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2021
Etiketler: Diyarbakır Süleyman Soylu HDP
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