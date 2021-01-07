Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A'ya ilişkin TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

"Bu gece 04.28'de 5A uydumuzu uzaya fırlatıyoruz"

2020 yılının Türkiye için çok verimli geçtiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün de Türkiye'nin uzay ve uydu teknolojisi açısından çok tarihi günlerden birini yaşıyoruz. İnşallah bu gece 04.28'de 5A uydumuzu uzaya fırlatıyoruz. Bu yıl onunla çok yoğun bir şekilde çalışarak son aşamaya getirdik. Bu gece burada sabahlayacağız ve uydumuzu uzaya götüreceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, @trthaber'e özel açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/vuRfcuw5EI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2021

"Haberleşme ve yayıncılık açısından çok verimli olacak"

Türksat 5A'nın uzaya fırlatılmasının haberleşme ve yayıncılık sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Haberleşme ve yayıncılık açısından çok verimli olacak. Dünyadaki gücümüzü ve varlığımızı bütün dünyaya hissettireceğiz. Kapsama alanı olarak da çok daha geniş bir kitleye ulaşacağız. O yüzden hem yayın kalitesi hem de kapsama alanımız son derece genişlayacak. Ayrıca uzayda da gücümüzü ve varlığımızı son derece artırmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Uydu Teknolojileri Haftası düzenlediklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Burada da uydularla ilgili hem gençlerimizin hem öğrencilerimizin hem de bu konuda tecrübesi si olan hocalarımızın bu forumlara katılarak yeni nesil uydularla ilgili gelişmeleri öğrencilerimize aktarıyoruz. Yarın da bununla ilgili inşallah saat 14.00'te Cumhurbaşkanımız bu programa katılacaklar. Sabah da Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımızın bir programı var. Cumartesi günü de kapanış olarak hem uydumuzu fırlatacağız, peşinden gelişmeleri aktaracağımız çok önemli haftayı da cumartesi günü kapatacağız. Bundan sonra da artık her yıl bu tarihlerde böyle bir program yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Uzayda yerli ve milli uydu sahibi olan ender ülkelerden biri olacağız"

Uydu çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Karaismailoğlu, "Yarın Türksat 5A'yı gönderiyoruz. Haziran ayı itibarıyla da Türksat 5B'yi planlıyoruz. Onun da yapım çalışmaları devam ediyor. Hatta testlere başlandı. Bundan çok daha önemlisi yerli ve milli uydumuz, tamamen yerli mühendislerle çalıştığımız imalat çalışmaları devam eden Türksat 6A'yı 2022 yılında, tamamen yerli ve milli uydumuzun hazırlıklarını yapıyoruz. Onu da inşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında uzaya fırlatacağız. Artık uzayda yerli ve milli uydu sahibi olan ender ülkelerden biri olacağız" dedi.