Biontech-Pfizer aşısı, yeni mutasyona karşı da etkili oldu
ABD'de yapılan bir araştırma, Biontech-Pfizer aşısının yeni tip koronavirüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne karşı da etkili olduğunu ortaya koydu.
ABD'li ilaç firması Pfizer'den yapılan açıklamada, Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde yürütülen laboratuvar testlerinde, virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan diken proteininde meydana gelen değişikliğin aşının etkisini değiştirmediği belirtildi.
Aşıyı vurulan 20 kişiden alınan kan örnekleriyle yapılan testlerde, virüse karşı üretilen antikorların yeni mutasyonu etkisiz hale getirdiği tespit edildi. COVID-19'un 15 farklı mutasyonunun incelendiği araştırmada, aşının etkinliğine dair olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.
"Mutasyonun problem yaratmadığını görmek memnuniyet verici"
Pfizer Bilim Operasyonları Üst Yöneticisi Dr. Philip Dormitzer, virüste meydana gelen değişikliklerin aşı üzerindeki etkisine ilişkin çalışmaların süreceğini belirterek "İnsanları fazlasıyla endişelendiren bu mutasyonun bir problem yaratmadığını görmek memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.
Virüslerin mutasyonun bağlı olarak aşı formüllerinde de değişiklik yapılabileceğine dikkat çeken Dormitzer, RNA temelli aşıdaki virüse ait genetik kodu değiştirerek aşının mutasyonlara karşı uyarlanabileceğini vurguladı.
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