Almanya’da sanayi üretimi ikinci dalga da dinlemedi, art arda 7 ay artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, kasım 2020’de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Ekonomistler sanayi üretiminin kasımda aylık bazda yüzde 0,7 artmasını bekliyordu.

Daha önce yüzde 3,2 arttığı açıklanan ekim ayı verisi ise yüzde 3,4 artışa revize edildi.

Veriler, ekim ayına kıyasla kasımda enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,2 arttığını ortaya koydu.

Enerji sektörü düşüşte

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı,imalat ve inşaat sektörleri kasımda üretimlerini daha da artırabilirken, enerji sektöründe düşüş görüldüğünü açıkladı.

Sanayi ekonomisinin görünümü salgın ve kısıtlamalar nedeniyle “temkinli” kalmaya devam ediyor.

Son zamanlarda siparişlerin durumu ve şirketlerin beklentileri ise iyileşti.

Bu, geçen yılın baharında yaşanılanın aksine sektörün Covid-19'a karşı getirilen kısıtlamalardan daha az etkilendiğini gösteriyor.

Bilgisayar üreticileri, üretimlerinde büyük bir artış bekliyor

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü de Alman sanayicilerinin, gelecek 3 ay için üretim beklentilerinde bozulma yaşandığını kaydetti.

Bilgisayar firmaları ise üretimlerinde büyük bir artış bekliyor.