Seyşeller Haber Ajansına göre Sağlık Bakanı Peggy Vidot, Çin'den 50 bin doz aşı alındığı bilgisini paylaştı.

Vidot, "Koronavirüsle mücadelede aşı için Çinli Sinopharm şirketi ile anlaşmaya varıldı. Aşılama süreci pazartesi günü başlayacak" dedi. İlk olarak sağlık çalışanlarına aşı yapılacağını açıklayan Vidot, Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan'ın da ilk aşı yapılacak kişiler arasında olacağını aktardı.

Yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Hint Okyanusu'ndaki Doğu Afrika ülkesi Seyşeller'de 420 kişide COVID-19 tespit edilirken, 1 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.