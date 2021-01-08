Çocuk yuvaları hariç okullar kapalı olacak, restoranlar ve kafeler sadece paket servis kapsamında çalışacak.

Toplu taşıma normal şartlarda çalışacak ancak kültürel, sportif, sosyal toplu etkinlikler düzenlenmeyecek.

Ayrıca alışveriş merkezleri, spor salonları, havuzlar, sinema, tiyatro ve gece kulüpleri kapalı olacak.

Eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, sağlık kurumları ve finans hizmeti sunan işletmeler de açık olacak.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 676 kişide Covid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 105 bin 169'a ulaştı.

