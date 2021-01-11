ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bir bildirim yolladı.

Bildirimde, Whatsapp uygulamasını kullanmak için gizlilik ilkesini kabul etmenin 'zorunlu' olduğu, hesabını silmek ya da daha fazla bilgi almak isteyenlerin Yardım Merkezi'ni ziyaret edebilecekleri söylendi.

Son tarih 8 Şubat

WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların koşulları kabul etmesi gereken son tarih 8 Şubat 2020.

WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği ülkeleri yer alıyor.

Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor.

Bilgiler Facebook ile paylaşılacak

Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi.

Ancak 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne göre kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağı bilgisi şu mesajla verildi:

"Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler."

Hangi bilgiler toplanabiliyor?

WhatsApp'ın sitesindeki bilgilere göre, uygulamanın kullanıcılarından topladığı bilgiler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, üçüncü taraftan sağlanan bilgiler yer alıyor.

Uygulama elde ettiği bilgileri; hizmetler, emniyet, güvenlik ve bütünlük, Facebook şirketleri hakkındaki iletişimler ve kurumsal iletişimler için kullanıyor.

"Facebook iki yüzlü bir tavır içinde"

Konuyla ilgili TRT Haber'e açıklama yapan teknoloji yazarı Özgür Çetin, "WhatsApp'ın bizi Facebook ile verilerimizi paylaşmak için bizi mecbur bırakması kabul edilebilir bir olay değil. Zira paylaşılabilecek veriler arasında ne zaman aktif olduğumuz, kişiel bilgilerimiz ve diğer detaylar yer alıyor. Bu da kişisel verilerin mahremiyeti konusunda önemli bir açık oluşturuyor." dedi.

Facebook bu konuda iki yüzlü bir tavır içinde olduğunu söyleyen Çetin'e göre, dünyanın birçok ülkesinde veri ihlalleri nedeniyle soruşturma ve cezalara maruz kalan şirket, AB ülkelerinde de benzer sorunlarla uğraşmamak için birlik ülkelerinde bu zorunluluğu dayatmıyor. Yani Türkiye'ye yapılan bu muamele farklı AB ülkelerinde uygulanamıyor.

Farklı uygulamalara geçmek çözüm olur mu?

Özgür Çetin'e göre Facebook'u eleştirmek ve farklı platformları kullanmaya başlamak bir mücadele şekli olabilir. Fakat sonuç almak için devlet kanalı ile yapılacak bir düzenleme bu konuda kafa karışıklıkları ve soru işaretlerini giderebilir.

Facebook'un yeni sosyal medya yasasına uyum için temsilci atamakta direndiği bugünlerde bu yasa ile mevcut sorunu çözmek mümkün olabilir.

Çünkü farklı alternatif uygulamalara geçmek (Telegram, Viber, Bip ya da benzeri) tam anlamıyla çözüm olmuyor.

Zira onlar da WhatsApp kadar olmasa da bizim verilerimizi işliyor. İşlemek zorunda.

Çünkü bütün bu platformlar bedava hizmet veriyor. Değirmenin suyu ise bizim verilerimizle dönüyor.

Fakat Cambridge Analytica skandalında görüldü ki mesele sadece para kazanmak değil ülkeleri ve insanları manipüle etmek.

İşte tam da bu yüzden verilerimize sahip çıkmalı ve bu konuda kamuoyu oluşturmalıyız. Her fırsatta bunun önemine dikkat çekmeliyiz.

Whatsapp'a karşı tepki artıyor

Whatsapp'ın zorunlu güncelleme kararına halk da tepki gösterdi. Güncelleme kararına karşı çıkanlar tarafından oluşturulan, Whatsapp'ı siliyoruz hastagı en çok konuluşanlar arasında ilk sıraya yükseldi.

Karardan kısa süre sonra lider durumdaki mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında zirvedeki yerini kaybetti.

Apple'ın uygulama mağazası App Store'da, indirilme sayılarında zirveye Telegram yerleşti.

Android'in uygulama mağazası Play Store'da da Telegram ilk sıraya yükseldi. WhatsApp, ikinciliğe gerilerken onu yerli uygulama BiP takip etti.

Telegram'dan WhatsApp'a alaylı gönderme

Whatsapp2ın zirvesi kaybetmesinin ardından mesajlaşma uygulaması Telegram'ın resmi Twitter hesabından WhatsApp'a göndermede bulunan paylaşımlar yapıldı.

Telegram`ın sosyal medya üzerinden WhatsApp göndermesi çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Facebook'un skandallarla dolu veri sicili

WhatsApp, Facebook tarafından 2014 yılında satın alınmıştı. Facebook, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Messenger, Facebook ve Instagram'ı da bünyesinde bulunduruyor.

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirket Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığının ortaya çıkması, uluslararası bir veri krizi sürecini başlatmıştı.

Dünya genelinde 87 milyon kullanıcının Facebook bilgilerinin Cambridge Analytica’ya sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

Dünyanın dört bir yanından gelen ağır eleştirilerin odağındaki Facebook, yüzbinlerce kullanıcısını kaybederken, ABD ve Avrupa başta olmak üzere milyarlarca dolar cezaya çarptırılmıştı.