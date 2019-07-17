“Bu uygulamanın bilgilerinize/konumunuza erişmesine izin veriyor musunuz?”

Hayır cevabını verdiniz, uygulamayı kaldırdınız, hatta cihazınızı kapattınız.

Kişisel bilgilerinizin artık güvende olduğunu düşünüyorsunuz. Ama ne yazık ki yakınında bile değilsiniz.

Zira cep telefonunuza ya da tabletinize yüklediğiniz o uygulamaların yüzlercesi, aldığınız bütün önlemlere rağmen sizi yakından takip etmeye devam ediyor.

Bu takip o kadar yakın ki, en gizli bilgileriniz dahi tehlike altında.

Akademisyenlerin ve hak savunucularının yıllardır üzerinde durduğu bu konu hakkında Uluslararası Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü ve AppCensus da korkutucu bir rapor hazırladı.

Raporda, akıllı cihazlara yüklenen binlerce uygulamanın, “siz izin vermeseniz dahi” konuma, hatta cihaz kodu gibi özel bilgilere erişebildiği açıklandı.

Bazı uygulamaların SD kart içeriğini dahi okumaya çalıştığı tespit edildi.

Yani söz konusu uygulamaların telefon etme, görüşmeyi engelleme hatta sosyal medya hesaplarına erişme yetkileri bile olabiliyor.

İzin engeli kolayca aşılabiliyor

Bu uygulamalar için izin onayı, aşması oldukça kolay bir engel. Cep telefonlarına fabrika çıkışlı yüklenen uygulamalar, katıldığınız bir wifi ağı ya da çektiğiniz bir fotoğrafın lokasyon bilgileri, uygulamanın meta verilere ulaşmaması için kilitlediğinizi sandığınız o kapıyı yeniden açıyor.

Amaçları hakkımızda her şeyi öğrenmek. Daha doğrusu reklam verenlere, propaganda yapmak isteyenlere yani bize ulaşmak isteyen herkese datalarımızı satmak.

Seçimler, referandumlar ya da online pazarlama için bu veriler paha biçilemez ölçüde değerli. Bu da veri ihlallerinin son yıllarda katlanarak artmasına neden oldu.

Bu ihlaller isimler, adresler ve e-posta gibi kişisel bilgilerin dışında kredi kartı bilgileri gibi gizli verileri de tehlikeye atıyor.

Belki bu gözetlenmeyi önlemek mümkün değil. Ama en aza indirmek ya da kim tarafından hangi şartlarda gözetleniyor olduğunuzu bilmek önemli.

En azından bu sayede kredi kartınızı bilgileri gibi kritik verilerinizi koruma altına alabilirsiniz.

Kaynak: TRT Haber