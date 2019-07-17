Bussines Insider'da yer alan habere göre Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink bilim tarihine geçecek bir icada imza attı.

Musk, "beyin-bilgisayar arayüzünü" sağlayabilecek bir çip yaratmak için kurulan şirketi Neuralink'in ürettiği bir beyin mikroçipini maymunlar üzerinde test ettiğini ve birinin bir bilgisayarı zihniyle kontrol etmesinin sağladığını açıkladı.

İcadın yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek.

İnsanlarda kullanılması planlanan mevcut tasarım, kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bu çipin nörları ve sinir uçlarını uyarması hedefleniyor.

Musk, söz konusu iplik implantlatın bir sinir hücresi büyüklüğünde olduğunu ve baypas yöntemi ile beyinde travmaya neden olmadan robotlar tarafından yerleştirileceğini açıkladı. İplikleri kontrol edecek olan arayüzün kablosuz olacağını belirten Musk, şirketin yıl sonuna kadar söz konusu teknolojiyi bir insan üzerinde denemeyi hedeflediğinı de ekledi.

Kaynak: Bussines Insider