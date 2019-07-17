Önce Angela Merkel, genel başkanlık görevini bıraktı, Annegret Kramp-Karrenbauer onun yerine Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin yeni lideri oldu.

Merkel'in ardından ise bu kez koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı Horst Seehofer koltuğunu Markus Söder'e devretti.

Koalisyonun diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti ise ardı ardına lider değişimi yaşadı.

Andrea Nahles sonrası genel başkanlık 3 yardımcı tarafından vekaleten yürütülüyor.

2017 yılındaki seçimin ardından ancak 6 ay sonra kurulabilen koalisyon hükümetindeki değişim, liderler düzeyindeki değişimle sınırlı kalmadı.

Adalet Bakanı Katarina Barley'in Avrupa Parlamentosuna seçilmesi sonrası yeni bakan Christine Lambrecht oldu.

Son değişiklik kritik bir bakanlıkta yaşandı.

Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu başkanlığına seçilmesinin ardından Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın yeni Savunma Bakanı oldu.

Ard arda yaşanan lider ve bakanlık değişimleri ve revizyon beklentisi, Almanya'da endişeleri de beraberinde getirdi.

Merkel'in 2021'de Başbakanlığı bırakacağını açıklaması, Yeşiller ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yükselişi ülkedeki siyasi takvimin daha çok değişeceğine işaret ediyor.

Tüm gelişmeler ve olası yeni değişimler Almanya'nın siyasette ve toplumsal yaşamda istikrar ülkesi olduğu algısının her geçen gün kaybolduğunu gösteriyor.

Kaynak: TRT Haber