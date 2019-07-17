Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 298 kişinin öldüğü olaya ilişkin, Rusya'dan sorumluluğu üstlenmesini istedi. Hayatını kaybeden Avustralyalı kurbanların aileleri de Moskova'ya, soruşturmaya destek verme çağrısı yaptı.

Hollanda öncülüğündeki Uluslararası Müfettişler Kurulu da geçen sene yayımladığı raporda, olayla ilgili Rusya'yı suçladı.

Uçağı vuran füzenin Rus ordusuna bağlı 53'üncü Uçaksavar Tugayı tarafından, Kursk kentinden fırlatıldığı savunuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları yalanlarken, Malezya Başbakanı da Rusya'nın günah keçisi yapıldığını dile getirmişti.

Olayla ilgili üç Rus ve bir Ukraynalı hakkında açılan davanın, Mart ayında başlaması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, AA