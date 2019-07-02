Hiç şüphesiz veri ihalleri, modern bir işletmenin teknoloji biriminin en büyük endişe kaynaklarından biri.

Ayrıca bu ihlaller, işletme müşterileri için de büyük bir tehlike taşıyor.

2013'ten bu yana toplam 14 milyar 717 milyon 618 bin 286 kaydın çalındığını biliyor muydunuz?

Bu veri, aslında çok daha büyük bir problemin parçası ve bazı uzmanlar 2021 yılına kadar siber suçun küresel ekonomiye maliyetinin 5 trilyon dolarlık Japon ekonomisini geçebileceğini ve 6 trilyon doları bulacağını tahmin ediyor.

Son 15 yıla damga vuran en büyük veri ihlalleri

Veri ihlallerindeki artışın 2018 yılında zirveye ulaşması dikkat çekiyor. İşte kronolojik sıralamaya göre son 15 yılın en büyük veri ihlali:

AOL

2004 yılında dünyanın en büyük medya şirketlerinden biri olan ABD merkezli AOL'de çalışan bir yazılım mühendisinin 92 milyon isim ve e-postayı online satış uzmanına sattığı ortaya çıktı. Olayın ardından mühendis 5 yıl hapis cezasına ve 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Yahoo

2013 yılında Yahoo bir veri ihlalinden dolayı tüm kullanıcı hesaplarının hacklendiğini duyurdu. Saldırıdan etkilenen 3 milyar kullanıcının kredi kartı ve banka hesap bilgilerinin ele geçirilemediği açıklandı.

Target

2013 yılında ABD'li perakende devi Target 100 milyon verinin tehlikeye girdiğini ve 40 milyon kredi kartı ve banka kartı hesabının bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu. Şirket, veri ihlalinin toplam maliyetinin 202 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ebay

2014 yılında online ticaret devi Ebay, bilgisayar korsanlarının 145 milyon kullanıcının kişisel verilerine eriştiğini açıkladı.

Anthem Inc.

2015 yılında ABD'li sağlık sigorta şirketi Anthem Inc. büyük bir veri ihlali yaşadı. Bilgisayar korsanları 80 milyon şirket kaydını sosyal güvenlik numaralarıyla çaldı.

LinkedIn

2016 yılında LinkedIn'e kayıtlı 117 milyon hesabın e-posta ve şifrelerinin sızdırıldığı açıklandı.

Myspace

2016 yılında sosyal medya şirketi Myspace, kayıtlı 360 milyon hesabın e-posta ve parolasının çalındığını açıkladı.

Three

2016 yılında İngiltere merkezli telekom şirketi Three, 133 bin 827 müşterisinin bilgilerinin çalındığını açıkladı. Şirket, banka hesap bilgileri gibi finansal bilgilere erişilmediğini duyurdu.

Uber

2016 yılında Uber, 57 milyon müşterisinin verilerinin çalındığını açıkladı. Firma korsanların bilgileri tutması için 100 bin dolar ödedi.

Equifax

2017 yılında tüketici kredisi raporlama şirketi Equifax, hackerların sosyal güvenlik numaraları ve ehliyet numaraları da dahil olmak üzere 143 milyon kullanıcının verilerinin çalındığını açıkladı.Daha sonra 209 bin kredi kartı bilgisinin de ele geçirildiği ortaya çıktı.

Marriott

2018 yılında otel zinciri Marriott, konuk rezervasyon sisteminin hacklendiğini ve yaklaşık 500 milyon misafirin kişisel bilgilerini ifşa ettiğini açıkladı. İhlal, milyonlarca kişinin kredi kartı bilgilerini tehlikeye soktu.

Cathay Pacific

2018 yılında 2018 Cathay Pacific havayolları ve yan kuruluşu Hong Kong Dragon havayolları, 9.4 milyon yolcuya ait kişisel bilgilerin çalındığını duyurdu. Çalınan bilgiler arasında, isim, e-posta, adres, pasaport ve kimlik numaraları ve sayahat tarihlerinin yer aldığı açıklandı.

Facebook

2018 yılında Facebook'un 50 milyon profil verisini, Trump'ın 2016 seçim kampanyası döneminde ve Brexit'te analiz ve manipülasyon için izinsiz paylaştığı iddia edildi.

87 milyon kullanıcının Facebook bilgilerinin Cambridge Analytica’ya sızdırıldığı ortaya çıktı. Türkiye'den ise toplam 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz erişildiği açıklandı.

Veri skandalı sebebiyle dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi, Facebook hesaplarını sildi. Hisseleri kısa sürede düşüşe geçen Facebook, veri krizi sürecinde milyarlarca dolar zarara uğradı.

Pek çok ülke veri gizliliğinin korunmasına yönelik adımlar atarken, Facebook da veri gizliliğini sağlayacak ve dünyanın her yerinde geçerli olacak bir yasa üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Quora

2018 yılında kullanıcılar tarafından sorular sorulan, cevaplanan, değiştirilen ve düzenlenen bir soru-cevap sitesi olan Quora hackerların saldırısına uğradı ve 100 milyon kullanıcının bilgileri çalındı.

Blank Media

2018 yılında Blank Media, Salem Şehri adlı oyununa kayıtlı 7,6 milyon oyuncunun isimlerinin, doğum tarihlerinin, şifrelerinin, telefon numaralarının ve güvenlik bilgilerinin çalındığını açıkladı.

Kaynak: Visual Capitalist, NY Times, NBC News, Forbes, Telegraph, BBC