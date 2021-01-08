Gazetelerde, Londra’daki hastanelerin “savaş alanını” andırmaya başladığına ilişkin manşetler yer alıyor.

Dr. Abdüllatif Aydın, "İngiltere'deki herkes bir yakınını, bir sevdiğini COVID-19 sebebiyle kaybetmiş durumda. Şöyle söyleyeyim bir kaos ortamında hepimiz bir şekilde bunun nasıl üstesinden gelebileceğimizi çözmeye çalışıyoruz. Hiçbirimiz böyle bir varyant beklemiyorduk. Mustayonlar sürekli virüslerde gerçekleşebiliyor ama hızlı bir şekilde varyasyon beklenmiyordu" dedi.

"İstediğimiz en ideal tedaviyi uygulayamıyoruz"

Dr. Aydın, acil servislerde yer bulmakta zorluk yaşandığını ise şöyle anlattı:

"Şu anda, şu hastalarımıza istediğimiz şekilde en ideal tedaviyi uygulayamıyoruz. Bazı hastalarımız, yani COVID olmayan hastalarımız geldiklerinde mümkün mertebe yapabileceğimiz her şeyi acilde yapıp tekrar, yarın sabah dönmelerini rica ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben cerrahi dallardan bir tanesindeyim. Çok yüksek rakamda hastalar görüyoruz. Bunlar COVID hastaları değil. Acil yoluyla bize gelen hastalar ama COVID'den dolayı gelen hastalara yatak bulamamak durumundayız."

İngiltere'de ilk aşı olanlar arasında bulunan, Dr. Abdüllatif Aydın, "İngiltere'nin bu yeni vakayla savaşında belki attığı en önemli adımlardan birisi bu aşılama programı" dedi.