Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazakistan'da koronavirüs vaka sayısı artıyor
[Fotoğraf: AA ]
Kazakistan'da toplam vaka sayısı 160 bini geçti.
Kazakistan'da son 24 saatte 831 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 160 bin 650'ye yükseldi.
Son 1 günde 723 kişinin sağlığına kavuşmasıyla, iyileşenlerin sayısı 147 bin 512'ye çıktı.
Ülkede bugüne kadar 2 bin 262 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Kazakistan Koronavirüs Orta Asya
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