Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kongre baskınında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin işgali sırasında çıkan çatışmada yaralanan bir polis memuru hayatını kaybetti. Kongre baskını sırasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin Donald Trump destekçileri tarafından basılması sırasında çıkan çatışmalarda 50’den fazla polis yaralandı.
Olaylarda ağır yaralanan bir polis memurunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Kongre baskınında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Olayları kontrol altına almakta yetersiz kalmakla suçlanan Kongre Polis Şefi Steven Sund'ın 16 Ocak'ta görevinden istifa edeceği duyuruldu.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump
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