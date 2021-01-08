Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 53 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'de 53 yeni vaka tespit edildi. Nangong kentinde COVID-19 testi yaptırmayanları bildirenlere, 500 yuan (77 dolar) ödeneceği açıklandı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 16’sı yurt dışı kaynaklı, 53 yeni vaka tespit edildi.
Virüs kaynaklı can kaybı olmadı.
Yurt içi kaynaklı vakaların 33’ü Hebei eyaletinde görüldü.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 87 bin 331 vaka tespit edilirken, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.
82 bin 176 kişi ise sağlığına kavuştuç
Öte yandan, Çin'in Nangong kentinde COVID-19 testi yaptırmayanları bildirenlere 500 yuan (77 dolar) ödeneceği açıklandı.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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