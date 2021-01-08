Almanya’da, son 1 günde, 31 bin 847 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 887’e yükseldi.

Son 24 saatte bin 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 38 bin 795’e çıktı.

Bin 188 can kaybı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı" oldu.

Şimdiye kadar en yüksek günlük ölü sayısı bin 129 ile 30 Aralık’ta kaydedilmişti.

Almanya'da COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 494 bin 100 olarak açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı 5 bin 491'ken, bunlardan 3 bin 99'u entübe edildi.

Ülkede 417 bin kişiye korona aşısının ilk dozunun uygulandığı belirtildi.