Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Brezilya'da helikopter düştü: 2 ölü
Brezilya'da bir helikopter hızla irtifa kaybetti, ardından ağaçlık alana düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, ülkenin güneydoğusundaki Esprito Santo eyaletine bağlı Vila Velha kentinde meydana geldi.
Pilot ve bir yolcunun bulunduğu helikopter aniden irtifa kaybetmeye başladı, saniyeler sonra ağaçlık alana düştü.
2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni araştırılıyor.
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