İngiltere'de en yüksek günlük vaka sayısı ve nisan ayından bu yana görülen en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. 62 bin 322 yeni vaka ile virüs bulaşanların sayısı 2 milyon 800 bini geçti. Bin 41 kişi daha hayatını kaybetti.

İngiltere'de vakaların önüne geçilemiyor

Can kaybı 77 bini aştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantina kararının mart ayı sonuna kadar yürürlükte kalacağını duyurdu. Kısıtlamaların bölge bazlı ve aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise artan hasta sayısı nedeniyle sağlık hizmetlerinin ciddi bir baskı altında olduğunu söyledi.

Almanya'da hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83,5

Vaka sayısının 1 milyon 840 bini geçtiği Almanya'da, 38 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 83,5. Almanya'nın en büyük hastanelerinden biri olan Berlin'deki Charité hasta ziyaretlerini bazı istisnalar dışında yasakladı.

İtalya'da can kaybı 76 bini geçti

İtalya'da vaka sayısı 2 milyon 200 bini, can kaybı 76 bini aştı. İtalyan medyası, hükümetin olağanüstü hali temmuz ayına kadar uzatmaya hazırlandığını yazdı.

Danimarka'da tedbirler artıyor

Danimarka'da geçen ay yürürlüğe giren kısıtlamalar daha da sıkılaştırıldı. En fazla 10 kişi olan bir araya gelme kuralı, 5 kişiye düşürüldü. 1 metre olan sosyal mesafe uygulaması ise 2 metreye çıkarıldı.