Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 106 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 10 milyon 414 bin 44'e çıktı.

Virüs bulaşan 10 milyon 37 bin 398 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 234 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı 150 bin 570’e yükseldi.

"Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore'de son 1 günde 672 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 67 bin 686’ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1081'e yükseldi.

Bugüne dek virüs bulaşan 48 bin 369 kişi sağlığına kavuştu.