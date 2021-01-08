Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika kıtasında vaka sayısı artmaya devam ediyor
Afrika kıtasında koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 965 bin 221'e yükseldi.
COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 70 bin 649 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 965 bin 221'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 425 bin 976'ya çıktı.
Salgın nedeniyle en fazla vaka ve ölüm oranı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edildi.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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