COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 70 bin 649 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 965 bin 221'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 425 bin 976'ya çıktı.

Salgın nedeniyle en fazla vaka ve ölüm oranı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edildi.

